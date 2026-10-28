René Chavira anuncia regreso de primeras familias a Monte Xenit tras desalojo

Cuatro familias de las 31 que fueron desalojadas del fraccionamiento Monte Xenit podrían regresar a sus viviendas la próxima semana, informó el alcalde de Chihuahua, René Chavira, quien señaló que el retorno dependerá del avance de los trabajos de reparación en la zona afectada.

El presidente municipal indicó que, desde que ocurrió el desalojo, el Ayuntamiento ha erogado alrededor de 11 millones de pesos para atender las necesidades de las personas afectadas, en cumplimiento de un mandato judicial que ordenó mantener los apoyos temporales mientras se resuelve la situación de riesgo.

Chavira explicó que la administración municipal espera que la recuperación del fraccionamiento avance de manera paulatina, de modo que las familias puedan volver a sus hogares y disminuya el gasto destinado a alojamiento y otros apoyos. Mientras tanto, la empresa involucrada debe atender la reparación del talud y de la barda de contención.

Sobre los recursos públicos utilizados, el alcalde sostuvo que el Municipio buscará recuperar la totalidad del dinero erogado. Detalló que el procedimiento contempla primero la remediación de la zona y posteriormente el reclamo de los gastos mediante un mecanismo de crédito fiscal, por lo que aún no hay una fecha definida para concluir este proceso.