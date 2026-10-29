Lo detuvo Municipal durante seguimiento a incendio en Santa Rosa

Elementos de la Unidad Especializada de Investigación de Incendios y Explosiones investigaban causas del siniestro.

Chihuahua, Chih., a 28 de octubre de 2026.– Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre de 26 años por presuntas faltas administrativas, durante el seguimiento a un incendio en una vivienda ubicada en las calles Méndez y 11, de la colonia Santa Rosa.

Personal de la Unidad de Investigación e Inteligencia acudió al domicilio para dar continuidad a las indagatorias relacionadas con el siniestro, reportado al número de emergencias.

Al llegar, los agentes observaron a un hombre que salía del inmueble con diversos objetos. De acuerdo con el reporte policial, al abordarlo profirió insultos e intentó golpear a los elementos, por lo que fue controlado y detenido.

Durante la intervención, los policías aseguraron un portaplacas táctico, dos placas de fabricación artesanal elaboradas con madera y alma metálica, un radio de comunicación y dos cartuchos útiles con la inscripción .308 en la base.

También localizaron una bolsa de plástico transparente con una sustancia granulosa con características similares al cristal.

El hombre fue trasladado al Centro de Detención Municipal para su presentación ante el juez cívico por las presuntas faltas administrativas señaladas en el informe policial.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.