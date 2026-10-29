Catea FEM domicilio en seguimiento a carpeta de investigación por la ausencia de una mujer

En seguimiento a una carpeta de investigación por la ausencia de una mujer, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, cumplimentó una orden de cateo en un domicilio de la calle Sierra de Moncayo, en la colonia Urbi Villa del Prado en Ciudad Juárez.

Agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación para la Búsqueda y Localización de Personas Ausentes o no Localizadas por Razones de Género, en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, inspeccionaron el domicilio, en búsqueda de indicios que aporten a las indagatorias.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.