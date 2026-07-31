Trump revela que siguen conversaciones para permitir a Ucrania fabricar misiles Patriot

Camp David. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠afirmó el ⁠viernes que no ha dado su visto bueno para que Ucrania fabrique misiles Patriot, pero que las conversaciones siguen en curso, al tiempo que añadió que debe ser “muy cauteloso a la hora de permitir que alguien los fabrique”.

Trump dijo durante una reunión con el presidente ucranio Volodymir Zelensky celebrada este mes en Turquía que iba a conceder a Kiev una licencia para fabricar misiles interceptores Patriot con ⁠el fin de ​ayudar a defenderse de los ⁠ataques rusos. No obstante, desde entonces se ha retractado de ese compromiso a pesar de haber recibido a Zelensky en la Casa Blanca esta semana.

Consultado sobre los ‌Patriot ‌durante una reunión del gabinete celebrada el viernes en la residencia de Camp David, Trump hizo hincapié en las preocupaciones que suscita compartir armamento avanzado ​estadunidense, incluida la tecnología de misiles.

“Es un gran paso”, ​afirmó Trump. “En el caso del ​presidente Zelensky, le gustaría disponer de algunos ‌Patriot, le gustaría tener algunos Tomahawk, que, como saben, son letales -uno ofensivo, otro defensivo-“.

“Hay que ser muy prudente, pero tener también mucho cuidado. De momento no hemos dado nuestro visto bueno. Lo estamos discutiendo, pero es complicado ceder ese tipo de tecnología. Y no creo que esto vaya a suceder jamás (…) hay gente a la que, si le das esa tecnología, algún día podría volverse en tu contra”, afirmó Trump.

A medida que Rusia ha intensificado sus ‌ataques aéreos, Ucrania se ha visto crónicamente escasa de suministros de misiles Patriot, que ⁠siguen siendo la única arma de su arsenal capaz de derribar misiles balísticos. Ucrania lleva mucho tiempo buscando un acuerdo para fabricar ⁠los Patriot PAC-3 en su propio país.

La promesa previa de Trump de conceder una licencia para dicho acuerdo de producción pilló a muchos por sorpresa, y desde entonces funcionarios ucranianos se han reunido con representantes ​del Pentágono y ejecutivos del sector ​para concretar ​los detalles.