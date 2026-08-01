Prevé Protección Civil fin de semana caluroso con temperaturas de hasta 38°C

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que durante este fin de semana se esperan temperaturas de hasta 38 grados centígrados, además de una probabilidad mínima de lluvia, de hasta un 8 por ciento entre sábado y domingo, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud derivadas del calor.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este sábado 1 de agosto se espera una temperatura máxima de 36°C y una mínima de 21°C, con cielo parcialmente nublado. Para el domingo 2 de agosto, la máxima será de 33°C y la mínima de 20°C, bajo condiciones similares.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, utilizar ropa ligera de colores claros, gorra o sombrero y protector solar. Asimismo, pidió extremar cuidados con niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

La dependencia también hizo un llamado a no dejar personas ni mascotas al interior de vehículos, asegurar objetos o estructuras ligeras ante posibles rachas de viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales. En caso de emergencia, recordó que la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1.