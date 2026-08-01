Vinculan a proceso a imputado por feminicidio en Delicias

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvieron la vinculación a proceso penal de Julio M. N., por el delito de feminicidio cometido en agravio de su pareja sentimental.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, el 25 de julio del 2026, el imputado privó de la vida a la víctima de 37 años de edad mediante asfixia por estrangulamiento, en hechos que se registraron al interior de un domicilioubicado en la colonia Abraham González en la ciudad de Delicias.

Hechos por los que fue detenido en términos de la flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Delicias, quienes le pusieron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Mujeres.

Durante la continuación de audiencia inicial, el juez conocedor de la causa penal en el Distrito Judicial Abraham González consideró suficientes las pruebas expuestas por esta representación social, consistentes en partes informativos, testimoniales e informes periciales, por lo que resolvió vincularlo a proceso penal, situación jurídica que enfrentará mediante la medida cautelar de prisión preventiva en el CERESO.



***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)