Alertan por tormentas de arena y eléctricas en Chihuahua; piden extremar precauciones

La Coordinación de Protección Civil emitió una alerta preventiva por la posible presencia de tormentas de arena y actividad eléctrica en distintos puntos del estado de Chihuahua, principalmente en la región fronteriza, donde se pronostica el desarrollo de tormentas con desplazamiento de norte a sur, especialmente al norte de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el monitoreo meteorológico, las autoridades mantienen bajo vigilancia el tramo carretero Chihuahua-Ciudad Juárez debido al riesgo de tolvaneras que podrían reducir considerablemente la visibilidad y aumentar el peligro de accidentes para los automovilistas que transitan por esa vía.

Ante este panorama, Protección Civil recomendó a los conductores disminuir la velocidad, encender las luces intermitentes y conservar una distancia prudente entre vehículos cuando se presenten tormentas de arena o condiciones de baja visibilidad. Asimismo, durante las tormentas eléctricas exhortó a la población a no resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o anuncios espectaculares, debido al riesgo de descargas eléctricas.

Finalmente, la dependencia pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y reportar cualquier situación de emergencia al número 911.