Brinda CEJUM Cuauhtémoc orientación y atención durante Feria de Servicios

El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en Cuauhtémoc, participó en la Feria de Servicios “Unidos por Cuauhtémoc”, en la que se brindó atención ciudadana y se llevó orientación e información sobre los programas y servicios que ofrece la institución.

La coordinadora del CEJUM en Cuauhtémoc, Rosario Chávez Quiroga, manifestó que, al participar en este tipo de actividades, el personal del centro ratifica su compromiso por acercar los servicios a la comunidad.

Como parte de las actividades, CEJUM instaló un espacio recreativo dirigido a niñas y niños, quienes decoraron figuritas de yeso mientras sus madres recibían orientación e información sobre los servicios de atención integral, asesoría jurídica, atención psicológica y demás apoyos que ofrece el Centro.

Gracias a esta dinámica, se logró impactar de manera directa a 30 mujeres adultas, quienes conocieron los servicios disponibles para ellas y sus familias, además de trabajar con 39 niñas y niños, al promover un ambiente de sana convivencia y participación durante la jornada.

Con estas acciones, el CEJUM reafirma su compromiso de fortalecer la prevención, la difusión de derechos y el acceso a los servicios especializados, acercando la atención a las mujeres y sus familias a través de actividades comunitarias que fomentan la confianza y el bienestar.