Hará UNAM por anomalías, otro examen

Ante indicios de posibles trampas en la prueba de ingreso, la UNAM aplicará un examen de control a los aspirantes que fueron admitidos a licenciatura y a los que fueron rechazados, pero obtuvieron un puntaje igual o mayor al mínimo requerido en años anteriores.

Durante una conferencia, Lomelí afirmó que no se trata de un nuevo examen de admisión, sino de una prueba para verificar que quienes obtuvieron un lugar lo hicieron sin recibir ayuda que los pusiera en ventaja.El Rector ofreció una disculpa a los aspirantes que obtuvieron su lugar de manera legítima y tendrán que repetir el examen.

Información tomada de Agencia Reforma