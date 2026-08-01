Lamentan fallecimiento de la regidora Paty Ulate; deja legado en el servicio público de Chihuahua

La clase política de Chihuahua, así como funcionarios, regidores, familiares y ciudadanos, lamentaron el fallecimiento de la regidora del Ayuntamiento capitalino, Patricia Ulate Bernal, ocurrido la noche del viernes 31 de julio de 2026. En los últimos días había trascendido que enfrentaba complicaciones de salud mientras permanecía hospitalizada, y fue su familia quien confirmó a Entre Líneas de la pérdida, provocando una ola de mensajes de solidaridad y reconocimiento a su trayectoria.

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Los servicios funerarios serán este sábado, de las 5:00 de la tarde a las 10:00 de la noche y el domingo de 9:00 am a 3:30 pm. La misa será a las 3:30. Todos los servicios en Mausoleos Luz Eterna.

Paty fue Comunicadora y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), construyó una carrera de varias décadas en el servicio público, desempeñándose en los tres órdenes de gobierno. Fue coordinadora de Comunicación Social durante las administraciones municipales de Juan Blanco y Carlos Borruel, y desde 2021 formó parte del Cabildo de Chihuahua como regidora, donde presidió la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Desde esa responsabilidad impulsó iniciativas enfocadas en la protección de los derechos de las mujeres, la infancia y las familias, promoviendo reformas reglamentarias y fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y organizaciones de la sociedad civil. Su experiencia también la llevó a asumir, en junio de 2025, la responsabilidad de encargada del Despacho del Gobierno Municipal, designación aprobada por el Cabildo durante la licencia temporal del alcalde Marco Bonilla.

Además de su labor pública, Paty Ulate fue un ejemplo de resiliencia al enfrentar el cáncer, enfermedad contra la que luchó durante varios años. En 2024 informó que las células malignas habían remitido y recibió un reconocimiento durante la conmemoración de Octubre Rosa organizada por el Instituto Municipal de las Mujeres. Su fallecimiento representa una pérdida para la vida pública de Chihuahua, donde será recordada por su compromiso con las causas sociales, su calidad humana y su vocación de servicio.

Descanse en paz.