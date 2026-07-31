Brinda IMSS atención oportuna y adecuada a lesionados en accidente en Huepoca, Madera

En total se atendieron a 12 personas, derechohabientes y no derechohabientes. La atención primera se brindó en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5 del Municipio de Madera y posteriormente, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 de Cuauhtémoc.

El IMSS Chihuahua reconoce la entrega y solidaridad de sus trabajadores, quienes se sumaron a la atención de los lesionados.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, atendió de manera oportuna a 12 personas que resultaron lesionadas del accidente carretero, registrado la tarde de este jueves 30 de julio en la comunidad de Huepoca, del municipio de Madera.

La Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5 del IMSS en ese municipio, fue la unidad médica más próxima al lugar de los hechos, en donde la noche y madrugada de este viernes se brindó y priorizó la atención emergente de los pacientes.

Los lesionados, derechohabientes y no derechohabientes, fueron valorados y atendidos ahí de forma inicial; posteriormente, fueron trasladados a otras unidades médicas hospitalarias.

Lo anterior se dio mediante la coordinación inmediata entre distintas corporaciones de emergencia y de salud, con autoridades del municipio de Madera, lo cual permitió identificar de manera oportuna lesiones potencialmente letales, así como priorizar el traslado de pacientes.

En la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5 se contó con el apoyo del personal fuera de su horario laboral; fueron 4 equipos de salud, conformados por todas las categorías, lo que permitió una atención fluida a los heridos.

El Hospital General de Zona (HGR) No. 16 del municipio de Cuauhtémoc, recibió a dos pacientes la madrugada y mañana de este viernes 31 de julio, quienes se encuentran recibiendo atención médica y en condición fuera de peligro.

Este percance evidenció la solidaridad, disposición y apoyo desinteresado del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, ante las situaciones emergentes y de contingencia.

El IMSS Chihuahua reconoce públicamente la importancia del trabajo colaborativo entre instituciones y corporaciones de emergencia, pero, sobre todo, la entrega de su personal de salud.

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