Hallan sin vida a joven con golpe en la cabeza cerca del Río Sacramento; investigan si corresponde a persona desaparecida

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la tarde de este sábado al interior de una tapia ubicada cerca del cauce del Río Sacramento, entre las colonias Cerro Prieto y Paso del Norte, lo que generó un operativo por parte de las autoridades estatales.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Unidad de Personas Ausentes y/o Extraviadas, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. De manera preliminar trascendió que la víctima presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

De acuerdo con información recabada en el lugar, de manera extraoficial se presume que el fallecido sería un joven de 21 años que contaba con reporte de desaparición desde el pasado 30 de julio. Asimismo, se indicó que fueron sus propios familiares quienes habrían dado con el sitio tras buscarlo durante varias horas por calles del sector; sin embargo, la identidad será confirmada por las autoridades.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a sus instalaciones para practicar la necropsia de ley, la cual permitirá determinar con precisión la causa del fallecimiento, mientras la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones.