Se suma CEAVE a acciones para combatir y erradicar la trata de personas

En el marco de la conmemoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas, la Fiscalía de Distrito Zona Norte y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) Zona Norte, se sumaron al conversatorio en Ciudad Juárez, dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

El evento titulado “Jornada de sensibilización en torno a la trata de personas”, fue organizado de manera coordinada por las diferentes instancias que conforman la comisión sectorial contra la trata de personas en contexto de movilidad humana del Consejo Estatal de Población.

Durante el desarrollo de las actividades, la CEAVE tuvo una participación destacada enfocada en analizar y exponer los impactos psicosociales que sufren las personas víctimas de este delito, subrayando la importancia de la atención integral y la empatía institucional y social.

“La prevención y la visibilización de este delito son tareas que nos convocan a todos los sectores de la sociedad. Comprender las afectaciones psicosociales y brindar un acompañamiento integral y sensible a las víctimas es un compromiso ético e institucional indispensable para restaurar sus proyectos de vida y garantizar el acceso pleno a la justicia”, destacó el equipo de la CEAVE

El conversatorio contó con una exitosa convocatoria, registrando una asistencia de 85 personas, las cuales incluyeron a representantes de la sociedad civil, albergues, el sector empresarial y la comunidad universitaria, consolidando un espacio plural de diálogo, prevención y concientización sobre esta problemática.

Con acciones como esta, la Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso de trabajar de la mano con las instancias gubernamentales, académicas y la sociedad civil, fortaleciendo las redes de apoyo, la protección de los derechos humanos y la atención especializada a quienes más lo necesitan.