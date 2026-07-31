Capacitan a personal de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas en prevención del delito de tortura

La instrucción reforzó conocimientos jurídicos y operativos para garantizar el apego a los derechos humanos y al debido proceso

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (FEIDT), impartió una capacitación especializada en materia de prevención, al personal de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), como parte de las acciones permanentes de profesionalización y fortalecimiento institucional.

Esta instrucción se llevó a cabo este viernes 31 de julio, y contó con la participación de oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a las unidades Modelo en Atención al Delito de Secuestro, de Proyectos Especiales, y de Extorsiones.

La actividad estuvo a cargo de la coordinadora del Área de Capacitación de la FEIDT, Treicy Yosseline Torres Aguirre, quien destacó la importancia de que las y los servidores públicos cuenten con conocimientos actualizados sobre el marco jurídico nacional e internacional, en materia de prevención, investigación y sanción del delito de tortura.

Durante la jornada se proporcionaron herramientas normativas, técnicas y jurídicas para fortalecer el desempeño de las y los participantes, promoviendo actuaciones apegadas a la legalidad, al debido proceso y al respeto irrestricto de los derechos humanos.

Asimismo, se resaltó la importancia de conocer el marco legal aplicable, los protocolos de actuación y las obligaciones en materia de prevención de la tortura, a fin de garantizar investigaciones eficaces, objetivas y respetuosas de la dignidad humana.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado fortalece la capacitación permanente de su personal y refrenda su compromiso con la prevención y combate a la tortura, así como con la consolidación de una cultura institucional basada en la legalidad, la dignidad humana, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a los derechos humanos.