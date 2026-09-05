Trump planea retirar protección del lobo mexicano y del lobo gris para permitir cazarlos en “apoyo a ganaderos de EU”

Ciudad de México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para determinar en un plazo de 90 días si el lobo gris y el lobo gris mexicano cumplen los criterios de recuperación establecidos por la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA) para retirar su protección y autorizar su eliminación letal para “apoyar y proteger” a los ganaderos estadunidenses, informó la Casa Blanca.

“Una vez que el Secretario del Interior, Doug Burgum, determine que se han cumplido los criterios de recuperación de la ESA con respecto al lobo gris y al lobo mexicano… se pondrá en contacto con los Estados para alentarlos a que eliminen al lobo gris y al lobo mexicano de cualquier lista estatal específica de especies protegidas y a que revisen sus estándares para la captura letal de lobos grises y lobos mexicanos para ayudar a los ganaderos a combatir la depredación”, señala el comunicado.

La iniciativa también pide revisar las reglas que permiten la eliminación letal de lobos cuando exista una amenaza para el ganado o la seguridad humana.

“Se considerará autorizar la eliminación letal de lobos grises y lobos mexicanos y para permitir una mayor capacidad de respuesta ante emergencias, incluida la focalización precisa, para situaciones que impliquen amenazas de depredadores a la seguridad humana o amenazas al ganado doméstico”.