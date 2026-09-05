Manuel “Coe” Mendoza, vocalista de Camilo Séptimo, desaparece de Instagram tras la muerte de Jonathan Meléndez.

El vocalista de Camilo Séptimo dejó de estar disponible en Instagram mientras la banda enfrenta el duelo por el asesinato de su cofundador Jonathan Meléndez.

La tragedia que golpeó a Camilo Séptimo no sólo dejó a la escena musical mexicana de luto. También abrió un periodo de incertidumbre alrededor de la agrupación, luego de que la cuenta de Instagram de Manuel “Coe” Mendoza, vocalista y bajista de la banda, dejara de estar disponible.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F09%2F04%2Fmanuel-coe-mendoza-vocalista-de-camilo-septimo-desaparece-de-instagram-tras-la-muerte-de-jonathan-melendez&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=019ff34b-ed3e-7303-97d7-928707670e8b

Manuel “Coe” Mendoza guarda silencio tras la muerte de Jonathan Meléndez

La cuenta del músico, identificada como @soymanuelcoe, actualmente muestra un aviso que impide acceder a sus publicaciones. Hasta ahora, Manuel Mendoza no ha explicado públicamente qué ocurrió con su perfil, por lo que no está confirmado si decidió desactivarlo, si fue eliminado o si se trata de alguna restricción de la propia plataforma.

La desaparición de su cuenta ocurre pocos días después del asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista y uno de los fundadores de Camilo Séptimo, ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La ausencia del vocalista en redes ha llamado especialmente la atención porque sucede en medio del duelo de la agrupación. Mientras tanto, Camilo Séptimo sí hizo público un mensaje para despedir a su compañero y amigo. La banda recordó a Jonathan con palabras de cariño y gratitud y expresó sus condolencias a su esposa Ana Paula, su hija Sofía y la familia de Aleyda Romero, quien también perdió la vida en el mismo hecho.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas”, escribió la agrupación, además de señalar que honrarán su vida, su música y todo lo compartido durante los años que caminaron juntos.

La banda también reconoció el trabajo de la Fiscalía del Estado de México en el esclarecimiento del caso, mientras continúa la investigación.

¿Qué pasará con Camilo Séptimo?

La muerte de Jonathan Meléndez ocurre además en un momento importante para Camilo Séptimo. La agrupación tenía una serie de presentaciones programadas entre septiembre y diciembre, por lo que el futuro de la gira también se encuentra bajo expectativa.

Entre las fechas anunciadas se encuentran presentaciones en el Parque Naucalli, Naucalpan; Ciudad Nezahualcóyotl; Pachuca; Apizaco; Tampico; León, como parte del Rockstar Fest; Campeche; Tecate Comuna; Veracruz y Tijuana.

Manuel “Coe” Mendoza, vocalista de Camilo Séptimo, desaparece de Instagram tras la muerte de Jonathan Meléndez. (Instagram)

Hasta ahora, la agrupación no ha informado públicamente cambios definitivos en su calendario ni ha confirmado qué ocurrirá con sus próximos conciertos. La última presentación de la formación completa ocurrió el 28 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como parte de la gira Mapas.