Se suma Bonilla al llamado para blindar a la Fiscalía de intereses políticos

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, respaldó el llamado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para que la Fiscalía General se mantenga al margen de intereses políticos y compadrazgos, al considerar que las instituciones de seguridad y justicia deben actuar con independencia y apego a la ley.

Bonilla sostuvo que la procuración de justicia no puede utilizarse para favorecer a aliados ni para perseguir a adversarios, pues las autoridades deben aplicar la ley bajo los mismos criterios para todos.

“Las instituciones de seguridad y de impartición de justicia nunca deben estar politizadas”, afirmó.

El presidente municipal dirigió parte de sus críticas al ámbito federal, donde aseguró que existe una amplia politización de la justicia y cuestionó que, hasta el momento, las acciones contra funcionarios del actual régimen no tengan la misma intensidad que las emprendidas contra integrantes de la oposición.

Para ejemplificar su postura, mencionó el caso Birmex y la adquisición de dos departamentos por 22 millones de pesos, operación que calificó como “increíble” y que, dijo, genera cuestionamientos sobre el manejo de los recursos.

Bonilla señaló que mientras existen necesidades importantes en materia de salud, resulta preocupante que cantidades millonarias sean destinadas a operaciones inmobiliarias.

“22 millones de pesos que deberían de irse dedicados a comprar medicamento que hoy se fueron a la compra de dos departamentos de lucro”, manifestó.

El alcalde también cuestionó el mensaje que se transmite cuando desde el poder se minimizan posibles irregularidades cometidas por personas cercanas al gobierno, mientras que los adversarios políticos enfrentan investigaciones, señalamientos y procesos judiciales.

“Es el gobierno del no pasa nada cuando se trata de mis amigos. Cuando se trata de mis enemigos, ahí sí pasan situaciones y ahí sí hay cárceles y persecución”, expresó.

Ante el posicionamiento del sector empresarial, Bonilla insistió en que Chihuahua debe preservar instituciones de seguridad y justicia profesionales, autónomas y alejadas de cualquier tipo de presión política.

El edil advirtió que el estado no debe permitir que prácticas de politización de la justicia que cuestionó a nivel federal se reproduzcan en Chihuahua, pues la confianza ciudadana depende de que las instituciones actúen con imparcialidad y sin compadrazgos.