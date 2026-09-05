Sale a la luz un video de Farath Coronel confrontando a sus escoltas antes de morir donde asegura que antes de pagar salarios iban sus lujos.

EXHIBEN VIDEO DE FARATH CORONEL AMENAZANDO A SUS ESCOLTAS ANTES DE MORIR (YAZMIN BETANCOURT/SDPNOTICIAS)

La Fiscalía del Estado de México (Edomex) arrestó a uno de los escoltas de Farath Coronel, cuyo nombre real es Víctor Manuel Sixtos Vázquez, por su presunta relación con la muerte del locutor.

Tras darse a conocer esta detención, se publicó en redes un video en el que Farath Coronel amenaza y discute con uno de sus escoltas, exigiéndoles disciplina absoluta y total sumisión bajo su autoridad.

“Aquí primero están mis lujos y mis placeres y después sueldo”. FARATH CORONEL

Difunden video de Farath Coronel amenazando a sus escoltas antes de su asesinato

Farath Coronel, reconocido locutor y guía espiritual, fue localizado sin vida el pasado viernes 4 de septiembre en un inmueble de Bosques del Lago del municipio de Cuautitlán Izcalli, Edomex.

FARATH CORONEL, LOCUTOR Y GUÍA ESPIRITUAL, ES LOCALIZADO MUERTO EN CUAUTITLÁN IZCALLI (REDES SOCIALES)

Una de las líneas de investigación en el caso apuntaría a que fue atacado por uno de sus escoltas, identificado como Elías. La hipótesis se ha intensificado luego de que saliera a la luz un nuevo video de Farath Coronel.

En el video se observa a Farath Coronel discutiendo con unos de sus empleados, enfatizando en que ellos deben seguir sus reglas sin cuestionamientos, y evidentemente enojado por su desempeño.

Farath Coronel reclamó que no pueden exigir derechos cuando no han cumplido con sus obligaciones básicas, como garantizar su seguridad y estar pendientes de sus necesidad, incluso, antes que las propias.

“No puedes venir a pedir un derecho cuando ni obligaciones has cumplido. Tu obligación es estar antes de que yo esté listo. Tu obligación es haber comido antes que yo para que uno esté con su escopeta fuera, con su arma fuera y otro aquí adentro, cuidando.”FARATH CORONEL

Pese a que en el video no se escuchan las respuestas del escolta, Farath Coronel mantiene una larga conversación. El locutor portaba la misma ropa que en el último video que posteó en Instagram el 3 de septiembre.