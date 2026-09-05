‘Hormiga’ González suma minutos con el Olympiacos en empate 1-1 con el Volos

El joven mexicano Armando ‘Hormiga’ González sumó minutos con su equipo el Olympiacos en el empate 1-1 con el Volos en la jornada 3 de la Súper Liga de Grecia aunque no pudo colaborar con goles.

El tricolor entró de cambio cerca del descanso al sustituir al marroquí Ayoub El Kaabi, quien se vio obligado a abandonar el juego por una lesión al sufrir un aparatoso choque con el arquero del Olympiacos.

Así, González disputó su tercer partido con el Olympiacos, el segundo en la Súper Liga de Grecia donde aún no ha conseguido anotar. Por ahora, el mexicano sólo ha podido marcar un gol en la victoria 4-0 ante el Larissa en la Copa de Grecia.

Frente al Volos, ‘Hormiga’ González tuvo una actuación discreta, sin poder generar peligro en el área de meta. El Olympiacos tomó la ventaja al 45+3 con un penal de Jota Silva, tras la falta sobre El Kaabi, pero el Volos rescató el empate al 76 con un tanto de Maximiliano Comba.