Trump descarta uso de armas nucleares contra Irán; afirma que estrecho de Ormuz está bajo control de EU

El presidente, Donald Trump, afirmó este lunes que Estados Unidos no utilizará armas nucleares contra Irán, aunque rechazó responder de manera directa a la pregunta de un periodista sobre si había descartado esa opción y sostuvo que el país persa estaba “totalmente derrotado”.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump aseguró que no tendría sentido recurrir a un arma nuclear contra Irán después de que, según su versión, Estados Unidos ya había derrotado al país. Ante la pregunta sobre si descartaba esa posibilidad, respondió que la respuesta era sí, pero calificó de “estúpida” la pregunta.

“¡Qué pregunta tan estúpida! Están totalmente derrotados. Yo los derroté, ¿y encima debería usar un arma nuclear? ¡Qué pregunta tan estúpida!”, declaró el mandatario.

Sobre el estrecho de Ormuz, el magnate republicano afirmó que Estados Unidos lo mantiene “en muy buen estado” y señaló que las fuerzas estadunidenses registraron un promedio de 30 barcos por noche, sin ofrecer mayores detalles sobre las operaciones.

El mandatario también minimizó el conflicto con Irán al describirlo como una guerra “relativamente pequeña” para Estados Unidos y sostuvo que no representó un conflicto importante para Washington.

Trump mantuvo así su discurso de presión sobre Teherán, luego de que ayer reiniciaran ataques activos militares en Irán tras un mes.