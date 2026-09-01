Carín León hará historia en el Sphere de Las Vegas: Promete ser un impresionante show

Carín León se convertirá en el primer artista latino de música mexicana en llegar a Sphere de Las Vegas, con una producción diseñada durante más de un año.

La cuenta regresiva ya comenzó para que Carín León se convierta en el primer artista latino de música mexicana en presentarse en Sphere de Las Vegas, donde ofrecerá una residencia especial durante septiembre de 2026.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F08%2F31%2Fcarin-leon-hara-historia-en-el-sphere-de-las-vegas-promete-ser-un-impresionante-show&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=019ff34b-ed3e-7303-97d7-928707670e8b

Carín León prepara su llegada al Sphere de Las Vegas

El montaje del espectáculo ya está en marcha. El productor Ricardo Pacheco “Kanuto” llegó a Las Vegas junto con parte del equipo encargado de convertir la arena en el escenario de los conciertos del intérprete sonorense.

La primera jornada comenzó con la descarga de seis tráileres, cuatro de ellos destinados al equipo de escenario y dos a iluminación. También se instaló el equipo necesario para crear el cuarto de PreViz, espacio desde el que comenzará la programación de iluminación.

Carín León (Getty Images)

En total, alrededor de 65 personas trabajan de manera simultánea en esta primera etapa. Durante los próximos días se concentrarán en la programación de audio, iluminación y video antes de comenzar con los ensayos.

El nivel de preparación responde a las características particulares de Sphere. Ricardo Pacheco explicó que la producción tuvo que diseñarse prácticamente desde cero para aprovechar las condiciones del recinto.

Uno de los principales retos está en el sonido. A diferencia de un concierto tradicional, el Sphere cuenta con un sistema inmersivo de Holoplot, integrado por aproximadamente 1,600 arreglos de bocinas distribuidos por todo el recinto.

Carín León (Getty Images )

“En audio estamos preparando todo específicamente para aprovechar el sistema de sonido de la esfera, que es un sistema que no tiene nada que ver con lo que se usa en un concierto normal. Es un sistema inmersivo de la marca Holoplot, formado por 1600 arreglos o grupos de bocinas distribuidos por todo el lugar”, explicó.

La preparación para utilizar este sistema comenzó hace aproximadamente siete meses e implicó la participación de un consultor externo, además de reuniones constantes con los responsables de audio de Sphere.

https://98c5fc30a90acccd496d34385d04ca16.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Así será el escenario de Carín León en el Sphere

La iluminación también representa un desafío. La enorme pantalla esférica es el elemento central de la arena, por lo que cualquier estructura que pueda bloquearla debe estar plenamente justificada dentro del concepto creativo.

Carín León (Getty Images)

“En iluminación hay que recordar que el personaje principal en este lugar es la pantalla”, señaló el productor. Colgar estructuras con iluminación o colgar cualquier cosa diferente al escenario tiene que tener una muy buena justificación creativa, porque para tener un punto de colgado tienes que quitar un pedazo de pantalla del techo”, explicó.

El equipo creativo de Carín León lleva más de un año trabajando en esta parte del espectáculo, adaptando el diseño a las restricciones del lugar. La producción incluye programación y pruebas que se realizarán durante las próximas semanas.

Pero si existe un elemento que resume la complejidad de presentar un concierto en Sphere es el escenario. A diferencia de otros recintos, Sphere no cuenta con un escenario permanente para los artistas. Cada producción debe llevar el suyo y, en el caso de Carín León, buena parte de la estructura fue fabricada específicamente para esta residencia.

Carín León (Getty Images )

“Las conversaciones sobre la forma y características de nuestro escenario comenzaron hace más de un año, la fabricación comenzó hace como un mes”, detalló Pacheco. Con todo esto en cuenta, toda esta semana, después de muchas versiones y ajustes, estaremos programando y probando esta parte, luego, todo el contenido de video que es el invitado principal a la fiesta.”.

Además, el escenario deberá montarse y desmontarse todos los días. Esto se debe a que Sphere también tiene funciones de The Wizard of Oz, adaptada especialmente al formato del lugar.