Cruz Azul confirma venta de Erik Lira al Mónaco

Ciudad de México. En el cierre del mercado de transferencias en Europa, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, confirmó la venta de Erik Lira al AS Mónaco tras destrabarse la salida del estadunidense Folarin Balogun, quien ocupaba una plaza de extranjero en la plantilla del club del Principado.

La directiva celeste traspasó los derechos del jugador en una cifra cercana a los 9.2 millones de dólares fijos más variables, reservándose el 20 por ciento de una futura venta, según estimaciones de medios locales.

“Desde mi punto de vista, mejoramos mucho las condiciones. Tal vez hubiéramos querido otras, pero nos sentimos tranquilos; era un compromiso que teníamos con Erik. Era su ilusión y al final se concretó”, confirmó Velázquez durante la presentación de ‘Nación Azul’, un proyecto que busca reconocer a los aficionados de La Máquina en el mundo.

Se espera que Lira viaje en las próximas horas al Principado para presentar los exámenes médicos y firmar su nuevo contrato.

“Hasta hace un momento, supe que el Mónaco había liberado una plaza de extranjero y que ya se estaba prácticamente concretando todo lo que llevábamos en el proceso de su contratación”, aseveró el ingeniero.

Luego de semanas de negociación, el Mónaco acordó con el Everton la transferencia de Balogun, movimiento que permitirá al conjunto francés liberar la plaza de extracomunitario que necesita para registrar a Lira oficialmente.