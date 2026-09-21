Trump canceló en el último momento los ataques planeados contra los hutíes, reporta el NYT

El presidente de EE.UU., Donald Trump, canceló los ataques contras los hutíes de Yemen, tras 2 semanas de dudas sobre si responder a la petición de ayuda de Arabia Saudita, informa The New York Times.

Los representantes de la Administración señalaron que este jueves, el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salmán, llamó al mandatario estadounidense y le pidió que interviniera en el conflicto. Tras esta conversación, Trump ordenó al Pentágono prepararse para lanzar ataques aéreos contra los hutíes, pero canceló su decisión en el último momento.

Uno de los funcionarios indicó que la mayoría de los colaboradores cercanos del presidente se mostraban profundamente escépticos o se oponían categóricamente a iniciar otro conflicto en Oriente Medio. Según dos personas familiarizadas con el asunto, el presidente canceló la operación cuando los comandantes aprobaron las listas de objetivos y las tropas cargaban las bombas en los aviones estadounidenses.

Trump, declaró el domingo que está en contacto con los hutíes de Yemen y que estos han acordado no atacar a Estados Unidos, a pesar de que el grupo ha intensificado sus ataques con misiles contra Arabia Saudita.

La escalada entre Riad y el movimiento de los hutíes comenzó en julio y supuso, en la práctica, el fin de la frágil tregua que había congelado las líneas del frente en Yemen desde 2022. Los hutíes aumentaron la presión sobre Arabia Saudita y ampliaron sus acciones contra objetivos vinculados al país, mientras Riad intensificaba sus operaciones militares en Yemen.

La semana pasada, los hutíes tomaron la ciudad portuaria de Moka, en la costa occidental de Yemen, y continúan avanzando hacia localidades occidentales, tomando territorios que anteriormente estaban en manos de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita. La captura de esa ciudad refuerza el control del movimiento sobre una importante arteria marítima, el estrecho de Bab el Mandeb, que se conecta con el canal de Suez a través del mar Rojo y es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, clave para el transporte de petróleo y mercancías entre Europa y Asia.