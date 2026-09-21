Muere a los 27 años Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford

La noche de este domingo se reportó el fallecimiento de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y el empresario estadounidense Rande Gerber.

Los medios especializados TMZ y People indicaron que el joven tenía 27 años, pero hasta el momento no se tiene la causa de muerte porque la autopsia continúa.

Presley Gerber murió en un centro de rehabilitación en Los Ángeles y la familia ha solicitado privacidad a los medios que le han solicitado su postura ante este “momento tan difícil y doloroso”.

El hijo de Cindy Crawford también era modelo, al igual que su hermana Kaia Gerber; trabajó en pasarelas de Moschino, Dolce & Gabanna, y campañas de Calvin Klein.

En julio pasado fue su cumpleaños 27 y su mamá escribió un mensaje en Instagram: “Estoy tan orgullosa del hombre en el que te has convertido, ¡pero siempre te veré como mi niño pequeño! Te quiero”.

En sus redes sociales, Presley Gerber llegó a publicar videos en los que hablaba de salud mental tras luchas que él enfrentaba como la depresión y ataques de pánico.

En 2019 fue acusado por conducir bajo los efectos del alcohol y años después reveló que fue medicado para para tratar su salud mental.