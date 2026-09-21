Choque en colonia Saucito deja daños materiales

Un accidente vial se registró esta noche en el cruce de las calles Izalco y Andrés Henestrosa de la colonia Saucito.

La conductora de un Volkswagen Bora circulaba sobre la avenida Izalco en sentido de oeste a este y al llegar a la calle Andrés Henestrosa impacta en un costado a una camioneta Toyota Rav4.

El vehículo se proyectó hacia la banqueta e impactó contra una malla ciclónica, quedando encampanado; la mujer circulaba en aparente estado de ebriedad.

Agentes de la Policía Vial acudieron al lugar para hacerse cargo del reporte correspondiente, no se registraron personas lesionadas.