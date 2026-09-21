CARGANDO INFORMACIÓN...

Choque en colonia Saucito deja daños materiales

Un accidente vial se registró esta noche en el cruce de las calles Izalco y Andrés Henestrosa de la colonia Saucito.

La conductora de un Volkswagen Bora circulaba sobre la avenida Izalco en sentido de oeste a este y al llegar a la calle Andrés Henestrosa impacta en un costado a una camioneta Toyota Rav4.

El vehículo se proyectó hacia la banqueta e impactó contra una malla ciclónica, quedando encampanado; la mujer circulaba en aparente estado de ebriedad.

Agentes de la Policía Vial acudieron al lugar para hacerse cargo del reporte correspondiente, no se registraron personas lesionadas.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp