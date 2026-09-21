Prevén lunes caluroso y con chubascos aislados en las regiones serrana y sur del estado

Este lunes, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, como parte del monzón mexicano sobre el noroeste de México, favorecerán ambiente templado por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente de frío a fresco en la zona serrana, cielo de despejado a mayormente nublado.

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 45 km/h en partes de la zona sureste, incluye: Coronado y López; pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, sureste y noreste, incluye: Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Cusihuiriachi, Matamoros, Allende, Jiménez y Ojinaga.

Lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro y sureste, incluye: Temósachi, Moris, Ocampo, Uruachi, Carichí, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Guachochi, Morelos, Guadalupe y Calvo, El Vergel y Matamoros.

Además, lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur, sureste y este, incluye: Casas Grandes, Madera, Matachí, Maguarichi, Bocoyna, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Aldama, Julimes, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Parral, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz y Manuel Benavides.

Asimismo, lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste, centro, sureste y noreste, incluye: Janos, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Guerrero, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Majalca, Chihuahua, Aldama, Saucillo, Satevó, El Oasis, Coyame del Sotol, Ojinaga.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 33/21, Juárez 35/20, Janos 32/18, Madera 24/12, Temósachi 26/10, Cuauhtémoc 27/15, Ojinaga 37/24, Delicias 34/21, Camargo 34/21, Jiménez 33/21, Parral 29/18, Creel 23/9, Chínipas 35/24, Guachochi 23/8, El Vergel 22/6.