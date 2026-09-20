“El Verde llega para abrir camino y sembrar futuro”: PVEM le toma protesta a su nuevo Comité Municipal en Guachochi

En el municipio de Guachochi, el Partido Verde dio un paso más en su consolidación territorial con la toma de protesta de su nuevo Comité Municipal. El acto contó con la presencia de Jaime Payán Hernández, como nuevo coordinador del Comité Municipal del partido, así como de un amplio equipo de mujeres y hombres comprometidos con el proyecto.

En representacióm del Comité Directivo Estatal, estuvieron presentes Jorge Esqueda, y Víctor Ávila, Secretarios de Organización y de Acción Electoral, respectivamente y quienes dejaron muy en claro que la agrupación política no llega a esperar, sino a trabajar.

“No venimos a prometer: venimos a sembrar acciones concretas”, señaló Esqueda, quien subrayó que el Partido Verde sigue abriendo camino municipio por municipio y comunidad por comunidad.

El nuevo comité municipal tendrá como objetivo fortalecer la presencia del partido en la región y construir un Chihuahua más verde, más justo y con un mejor futuro, según se expuso durante el evento.

Con esta acción, el Partido Verde reafirma su compromiso de seguir caminando, escuchando y recorriendo los caminos de Chihuahua, sumando esfuerzos para transformar la realidad de las comunidades.