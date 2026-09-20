Chihuahua reúne a especialistas en el 8º Encuentro Internacional de Oncología Quirúrgica

La ciudad de Chihuahua fue sede del 8º Encuentro Internacional de Oncología Quirúrgica, realizado los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2026 en el Poliforum de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), bajo la organización de la Sociedad de Oncología Quirúrgica de México, A.C.

El encuentro reunió a especialistas para el análisis, actualización e intercambio de conocimientos en distintas áreas de la oncología quirúrgica, con un programa académico que contempló módulos especializados en neoplasias de cabeza y cuello, tejidos blandos, óseos y piel, urología, tórax y citorreducción, cirugía hepatopancreatobiliar, tubo digestivo, ginecología y cáncer de mama, entre otros.

Las actividades contaron con ponencias de talla nacional e internacional en la que médicos chihuahuenses estuvieron a cargo organizar módulos como el Dr. Isidro Siañez Rodriguez en cáncer de mama y posteriormente dar paso a las diferentes sesiones académicas y paneles de expertos. Entre los temas abordados destacaron las tendencias en tiroidectomía, cáncer de cavidad oral, melanoma, cirugía urológica, cáncer de próstata, tumores retroperitoneales y procedimientos de reconstrucción.

Se profundizó en procedimientos y tratamientos relacionados con cáncer de páncreas, hepatocarcinoma y cáncer gástrico, además de destinarse un módulo especial a la bioética en cirugía oncológica e investigación, donde se analizaron los desafíos éticos de la investigación en entornos con recursos limitados y los alcances de la Inteligencia Artificial en oncología y cirugía oncológica.

La innovación tecnológica ocupó también un espacio relevante durante la última jornada. El programa incluyó un módulo de mínima invasión en oncología, con temas como laparoscopía frente a cirugía robótica, gastrectomía y pancreatectomía distal laparoscópicas, así como concursos de videos sobre técnicas y procedimientos quirúrgicos.

En materia oncología ginecológica se abordaron técnicas de mínima invasión, citorreducción en cáncer de ovario, cirugía ante recaídas y ganglio centinela; mientras que en el módulo de neoplasias de la mama se analizaron la mastectomía endoscópica, cirugía robótica, desescalamiento de la cirugía axilar y el uso de inteligencia artificial para el diagnóstico del cáncer de mama.

Con este encuentro, Chihuahua se convirtió durante tres jornadas en un espacio de intercambio académico y actualización especializada en oncología quirúrgica, reuniendo diferentes perspectivas sobre técnicas, tratamientos, tecnología, investigación y los nuevos retos que enfrenta la atención de pacientes con cáncer.