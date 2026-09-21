Alex Bregman abandona juego tras recibir pelotazo en la cara

Alex Bregman, tercera base de los Chicago Cubs, abandonó el juego del domingo contra los Cincinnati Reds tras ser golpeado en el rostro por una pelota de foul mientras se encontraba en el círculo de espera.

En la cuarta entrada, Michael Busch —bateador zurdo— conectó de foul un lanzamiento del derecho de los Rojos, Luis Mey; la pelota impactó a Bregman, quien de inmediato trotó hacia el dugout de los Cubs cubriéndose el ojo izquierdo con la mano.

Un trainer acompañó a Bregman por las escaleras del dugout hasta el clubhouse; se podía ver sangre en su rostro. Matt Shaw entró a batear en sustitución de Bregman.

Bregman batea para .260 con 26 jonrones y 88 carreras impulsadas en 152 juegos. En enero firmó un contrato de agente libre por cinco años y 175 millones de dólares.