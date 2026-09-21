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Apagón deja a un recortador a oscuras frente a un toro… y este fue el resultado

Un fallo eléctrico se produjo la noche de este viernes en la plaza de toros del municipio español de San Agustín de Guadalix, durante la celebración del XXIII Concurso de Recortes. El ruedo quedó completamente a oscuras justo cuando un recortador se encontraba frente al toro. En medio de la oscuridad, el animal alcanzó al hombre y lo lanzó por los aires. El recortador fue atendido por el equipo médico y, posteriormente, regresó a la plaza para saludar al público con el brazo inmovilizado.

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