Fallece Jaime Enríquez, suegro de Cruz Pérez Cuéllar

Este domingo se dio a conocer el fallecimiento de Jaime Enríquez, exservidor público y suegro de Cruz Pérez Cuéllar.

Las causas del fallecimiento se desconocen hasta el momento, sin embargo, trascendió que Jaime Enríquez enfrentaba problemas de salud desde hace meses.

Fue padre de Rubí Enríquez, esposa del alcalde con licencia de Ciudad Juárez y entre sus cargos más recordados está el haber ocupado la Dirección de Vialidad y Tránsito durante la administración de César Duarte.

En próximas horas se llevarán a cabo los servicios fúnebres, en tanto, en redes sociales han comenzado a expresarse condolencias para la familia.