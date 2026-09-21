Bebé abandonado tenía 2 hrs de nacido, espera DIF alta médica para asumir tutela

La Secretaría de Salud informó que el recién nacido que fue abandonado en un predio es del sexo masculino y, de acuerdo con la valoración inicial, se estima que tenía aproximadamente dos horas de nacido al momento de ser localizado.

Actualmente el paciente se encuentra estable, bajo atención y vigilancia médica; recibe el tratamiento correspondiente, que incluye antibióticos.

Desde el Hospital General, a través del área de Trabajo Social, se dio aviso al DIF sobre el caso.

El recién nacido permanecerá hospitalizado hasta que su condición de salud permita determinar su alta médica.

Una vez que se encuentre en condiciones para egresar, se realizarán las gestiones correspondientes con el DIF, autoridad que determinará lo conducente respecto al resguardo y destino del menor.