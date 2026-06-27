Triple ejecución en presunto picadero de la colonia Revolución

Tres hombres fueron ejecutados a balazos la tarde de este sábado al interior de un domicilio presuntamente utilizado como picadero, ubicado en el cruce de las calles Ernesto Espinoza y Otilio Montaño, en la colonia Revolución. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos fuertemente armados irrumpió en la vivienda y abrió fuego contra las víctimas, quienes fallecieron en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas únicamente de manera preliminar por su edad aproximada: un hombre de alrededor de 50 años, otro de 35 y uno más de 25 años. Vecinos del sector alertaron al número de emergencias tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y a paramédicos de URGE, quienes acudieron en dos ambulancias y confirmaron que los tres hombres ya no contaban con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena del crimen, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos en criminalística realizaron el procesamiento de la evidencia e iniciaron las investigaciones para esclarecer este triple homicidio e identificar a los responsables.