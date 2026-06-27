INAH va por el séptimo tomo editorial enfocado a Chihuahua capital; el último será de la Sierra Tarahumara

Desde hace cinco años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Chihuahua impulsa una propuesta editorial para documentar y divulgar el patrimonio histórico y cultural del estado a través de una colección de ocho libros regionales. A la fecha, ya se han publicado seis tomos, actualmente se trabaja en el séptimo volumen dedicado a la región de la capital y sus alrededores, mientras que el octavo y último estará enfocado en la Sierra Tarahumara, informó el titular del INAH Chihuahua, Jorge Carrera Robles.

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El funcionario explicó que este proyecto surgió en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado con el objetivo de fortalecer la identidad regional mediante una visión integral del patrimonio cultural e histórico de Chihuahua.

Carrera Robles recordó que desde hace más de 12 años el INAH Chihuahua redefinió sus líneas de trabajo, priorizando la divulgación del patrimonio ante la necesidad de lograr un mayor posicionamiento social, cultural y político de la institución, así como sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger los bienes históricos, arqueológicos y paleontológicos.

Como parte de esta estrategia, destacó diversas acciones permanentes, entre ellas el programa semanal de radio Diáspora de la Memoria, que cumple ocho años al aire; la revista digital mensual Gacetina Chihuahua, publicada desde hace seis años; además de un taller permanente con representantes de medios de comunicación y creadores de contenido en redes sociales, vigente desde hace una década, enfocado en temas como arqueología, paleontología, monumentos históricos, archivos, memoria histórica y tradiciones.

El titular del Instituto, señaló que la institución también ha contribuido al fortalecimiento de espacios culturales como el Museo del Chamizal, en Ciudad Juárez, y el Museo Regional de Ojinaga, donde impulsó la museografía, el concepto y la planeación de ambos recintos.

Asimismo, resaltó la consolidación del Festival de las Culturas Vivas en Casas Grandes, que este año celebrará su décima tercera edición con la participación de comunidades indígenas de distintas regiones del país, así como un festival similar en el sitio arqueológico de las 40 Casas, en Madera.

Respecto a la colección editorial, explicó que cada uno de los ocho libros es elaborado de manera colectiva por historiadores, arqueólogos, ensayistas, promotores culturales, fotógrafos y poetas de cada región, con la intención de que las obras permanezcan y circulen principalmente en las comunidades donde fueron producidas.

Indicó que los seis títulos publicados corresponden a las regiones de Paquimé, Llanos Centrales, Sur, Río Conchos-San Pedro, Papigochi, Sierra Norte y recientemente Frontera, presentado hace unos días durante la Feria del Libro de Ciudad Juárez. El séptimo volumen abarcará la región de Chihuahua capital hasta Coyame, Manuel Benavides y Ojinaga.

Carrera Robles afirmó que el propósito es que el patrimonio deje de verse como un elemento estático y se convierta en un detonador de turismo, desarrollo económico e identidad regional, promoviendo el respeto y reconocimiento de los valores históricos y culturales del estado.

Finalmente, señaló que, además de estas labores de difusión, el INAH mantiene sus actividades sustantivas de resguardo de cinco zonas arqueológicas, dos museos, la evaluación de intervenciones en monumentos históricos y los trabajos de conservación en la Cueva de las Monas, cuyo informe correspondiente a cinco temporadas consecutivas de investigación y restauración.