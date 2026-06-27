Desobedece JMAS Parral orden judicial y abandona a familias de El Quijote; no dejaré de alzar la voz: Alma Portillo

La diputada de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, acusó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral de desacatar una resolución judicial que ordena abastecer de agua a las familias de la colonia El Quijote, y exigió al titular de la dependencia presentarse personalmente ante las y los vecinos para explicar por qué continúa negándoles un derecho tan elemental.

Portillo recordó que durante semanas optó por la vía institucional para resolver el problema. “Fui mesurada, intenté el diálogo y confié en que habría voluntad para atender a las familias. Cuando eso no ocurrió, acudimos al amparo y un juez fue claro: la JMAS debía garantizarles el suministro de agua”, señaló.

Sin embargo, denunció que ahora la dependencia pretende justificar el incumplimiento de la orden judicial argumentando que las viviendas registran consumo de agua porque los medidores presentan movimiento.

“Es un argumento absurdo. Ahora resulta que las familias son las mentirosas. Todos en Parral sabemos que esos medidores cobran aire. Pretenden hacer creer que porque un aparato registra consumo, entonces las personas ya tienen agua en sus casas, cuando siguen sin poder bajar el baño, lavar los trastes o la ropa, o simplemente contar con agua para vivir con dignidad”, expresó.

La legisladora sostuvo que mientras los funcionarios cuentan con todas las condiciones para que el servicio nunca les falte en sus hogares, cientos de familias viven una realidad completamente distinta.

“Seguramente él sí tiene mecanismos para que en su casa nunca falte el agua. Las familias de El Quijote no tienen esos privilegios. Ellas llevan semanas esperando una solución que les prometieron y que jamás llegó”, afirmó.

Alma Portillo lamentó que, además de incumplir la palabra empeñada ante los vecinos, el titular de la JMAS ahora decida ignorar una resolución emitida por un juez.

“Hace semanas quedó en resolverles el problema y hoy, incluso desobedeciendo a la justicia, se les esconde. Urge que se reporte con las familias de El Quijote y les dé la cara. Lo mínimo que merecen es respeto y una explicación.”

Finalmente, advirtió que la defensa del derecho humano al agua continuará por todas las vías legales, políticas y sociales necesarias.

“Estamos hartos de la indiferencia de funcionarios que creen que pueden estar por encima de la ley y por encima de la gente. Si ellos decidieron escalar este conflicto desacatando a un juez, nosotros también elevaremos el tono de esta batalla. No me voy a callar mientras haya familias sufriendo por la indiferencia del gobierno. Vamos a acompañarlas hasta que tengan agua en sus hogares”, concluyó.