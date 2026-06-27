Encabezan autoridades educativas ceremonia de fin de cursos en escuelas indígenas del asentamiento El Oasis

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, encabezó la ceremonia de fin de cursos del Preescolar Indígena Ignacio León Ruíz y de la Primaria Indígena Kali Rosakame, ubicadas en el Asentamiento Tarahumara El Oasis, en la ciudad de Chihuahua.

En el evento se contó además con la presencia del secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón; el gobernador tradicional de la comunidad El Oasis, Martín Gutiérrez y la directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Teresa de Jesús López.

Además acudieron directivos, docentes, madres y padres de familia, quienes acompañaron a las y los 27 estudiantes que concluyeron esta etapa de su formación académica.

El acto cívico inició con los honores a la bandera, para dar paso a la entrega de reconocimientos a 12 niñas y niños que finalizaron su educación preescolar, así como a 15 egresados de primaria, de los cuales 13 pertenecen al pueblo rarámuri y dos a la comunidad tzotzil.

Gutiérrez Dávila felicitó a las y los graduandos por este logro, al tiempo que reconoció el compromiso de las familias y del personal docente en las aulas.

Señaló que cada diploma representa el esfuerzo, la constancia y el deseo de aprender, además de ser la llave hacia nuevas oportunidades.

“Cada nuevo conocimiento les permitirá descubrir un mundo lleno de oportunidades. Sigan preparándose, esfuércense cada día y nunca dejen de creer en ustedes mismos. La educación abre puertas, transforma vidas y les permitirá construir el futuro que desean para ustedes, para sus familias y sus comunidades”, expresó.

El funcionario invitó al alumnado a sentirse profundamente orgulloso de sus raíces, su cultura, su lengua y su identidad, preservar sus tradiciones y compartir el legado de sus comunidades originarias.

Como parte de la celebración, se otorgó un reconocimiento especial a la profesora Karina Rey Salinas por sus 16 años de servicio en la Primaria Indígena Kali Rosakame, donde ha destacado por su contribución al fortalecimiento de un modelo educativo incluyente, intercultural y con sentido comunitario.