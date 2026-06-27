Gran éxito la segunda semana del Encuentro FOMAC 8: Gobierno Municipal

Hubo presentaciones literarias, una exposición de artes visuales y una investigación sobre patrimonio cultural

El Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura, concluyó la segunda semana de actividades del Encuentro FOMAC 8, una programación que reunió a artistas, investigadores y público en general en distintos recintos culturales de la ciudad para compartir los resultados de los proyectos beneficiarios del Fondo Municipal para Artistas y Creadores (FOMAC).

Durante esta segunda semana, las y los asistentes participaron en una serie de actividades gratuitas que permitieron conocer el trabajo desarrollado por creadoras y creadores en las disciplinas de letras, artes visuales y patrimonio cultural, fortaleciendo el diálogo entre la comunidad artística y la ciudadanía.

Las actividades iniciaron el 24 de junio con la presentación “Historia de un norte olvidado. Cómo escribir una novela a contracorriente y no morir en el intento”, impartida por César Ilzivir Salazar Escobar, quien compartió con estudiantes de literatura y escritores en formación su experiencia creativa, así como el proceso detrás de su obra y los retos de la escritura contemporánea.

El 25 de junio, el Museo Sebastian abrió sus puertas para la inauguración de la exposición “Remedios, Espacio y Luz: Herbolaria chihuahuense a través de la Naturaleza Muerta”, del artista Pedro Moreno Estrada, muestra que despertó el interés del público por su propuesta visual inspirada en la riqueza natural y las tradiciones herbolarias de Chihuahua.

La programación concluyó el 26 de junio en Casa Redonda con la presentación del libro “Opereta mexicana ‘La Muda’: Rodolfo González Llorca, ‘Rodolfo el segundo'”, a cargo del maestro Raúl Balderrama Montes, quien compartió con las y los asistentes un valioso trabajo de investigación que contribuye a la preservación y difusión del patrimonio cultural del estado.

Con esta segunda semana de actividades, el Encuentro FOMAC 8 reafirma su objetivo de visibilizar el trabajo realizado por las y los beneficiarios del programa, generando espacios para la reflexión, el intercambio de conocimientos y la difusión de proyectos que enriquecen la vida cultural de Chihuahua Capital.