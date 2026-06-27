Ni confirman ni desmienten, pero Madonna y Kylie Minogue alimentan la esperanza de una colaboración en ‘Confessions II’

Tras su participación en ‘The Graham Norton Show’, la complicidad entre Madonna y Kylie Minogue da esperanza a sus fans sobre una posible colaboración en el álbum ‘Confessions II’ de la Reina del Pop.

Una mirada cómplice, una respuesta evasiva y varias sonrisas bastaron para que Madonna y Kylie Minogue devolvieran fuerza a uno de los rumores más persistentes entre sus fans; la posibilidad de que colaboren por fin en una canción.

Aunque ninguna de las cantantes confirmó su participación en Confessions II, el nuevo álbum de la Reina del Pop, tampoco ninguna de ellas hizo el menor intento por desmentirla cuando el tema surgió durante el especial Madonna & Graham, conducido por Graham Norton para la BBC.

¿Kylie Minogue aparece en el album ‘Confessions II’ de Madonna?

El programa, grabado en el teatro Koko de Londres y transmitido este sábado 27 de junio, reunió nuevamente a dos artistas cuya relación ha transitado durante décadas entre las inevitables comparaciones de la industria y una admiración mutua cada vez más evidente.

Un momento inolvidable:

Madonna y Kylie Minogue hacen historia cantando juntas por primera vez Madonna y Kylie Minogue cumplieron un sueño de sus fans desde hacía décadas.

La entrevista sirvió además como antesala al lanzamiento de Confessions II, el decimoquinto álbum de estudio de Madonna, previsto para el próximo 3 de julio bajo el sello de la que ha sido su “casa”, Warner Records.

Kylie y Madonna en el Celebration Tour de la Reina del Pop en California (The Grosby Group)

El presentador Graham Norton fue directo al grano al preguntarle a Madonna si Kylie Minogue aparece entre las colaboraciones del disco, como puede verse en adelantos del programa que circulan en redes sociales. La cantante respondió con humor, pero sin despejar la incógnita.

“¿Por qué tienes que saberlo todo? Eres muy metiche”, respondió Madonna ante el cuestionamiento de Norton. “Mi trabajo es ser misteriosa”. Kylie, sentada a su lado, reaccionó con una carcajada y remató: “Es muy buena para esquivar preguntas”.

La escena fue suficiente para que distintos medios interpretaran el intercambio como una decisión deliberada de mantener viva la expectativa. Ninguna de las dos artistas confirmó la colaboración, pero tampoco repitió el desmentido que Kylie había hecho semanas antes.

Kylie Minogue había negado formar parte del nuevo disco de Madonna; ahora ya no sabemos si creerle

La esperanza de los fans de ambas cantantes sobre una posible colaboración entre Madonna y Kylie Minogue ha tenido sus altibajos.

La propia cantante australiana intentó cerrar el tema hace apenas unas semanas. Durante una entrevista concedida en mayo a Los Angeles Times, Kylie aseguró que esperaba con entusiasmo escuchar Confessions II, pero dejó claro que no participaba en el proyecto.

La respuesta ofrecida ahora en la BBC fue muy distinta. Sin contradecir abiertamente aquellas declaraciones, la química entre ambas artistas y la decisión de responder con humor, en lugar de negar nuevamente la versión, abrieron la puerta a nuevas especulaciones.

Hasta ahora, la versión oficial se mantiene intacta. Warner Records no ha anunciado a Kylie Minogue entre los colaboradores del álbum.

El sello dio a conocer el repertorio de la edición estándar, integrada por 12 canciones, y posteriormente reveló la edición deluxe con cuatro temas adicionales, sin que el nombre de la australiana aparezca en los créditos de ninguno de ellos.

La única colaboración vocal confirmada oficialmente es la de Sabrina Carpenter en “Bring Your Love”, el primer sencillo del proyecto que interpretaron juntas en Coachella hace unas semanas.

¿Madonna y Kylie son rivales? Del mito de la rivalidad a una amistad cada vez más visible

Durante buena parte de los años noventa y principios de los 2000, la prensa insistió en presentar a Madonna y Kylie Minogue como competidoras por el trono del pop internacional. Sin embargo, ambas han rechazado repetidamente esa lectura.

El episodio que terminó por desmontar ese “pleito” ocurrió el 7 de marzo de 2024 durante el Celebration Tour. En el concierto celebrado en Inglewood, California, Madonna sorprendió al público al invitar a Kylie al escenario.

Era la primera ocasión en más de cuatro décadas de carreras paralelas que ambas interpretaban una canción juntas frente a una audiencia. “Esto es lo que se llama una superviviente”, dijo Madonna al presentar a la australiana. “Es un privilegio cantar contigo.”

Las dos cantaron una versión a capela de “Can’t Get You Out of My Head”, uno de los mayores éxitos de Kylie, antes de unirse en “I Will Survive”, el clásico de Gloria Gaynor convertido desde hace décadas en un himno de la comunidad LGBT+.

La actuación ocurrió, además, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, lo que dio un significado adicional a un momento que muchos seguidores habían esperado durante años.

Horas después, Kylie compartió un mensaje en redes sociales agradeciendo la invitación. “¡Ha pasado mucho tiempo! Me encantó estar contigo”, escribió junto a un video en el que aparecía bailando “Ray of Light”.

Más que un encuentro aislado, aquella actuación terminó por confirmar públicamente la relación de respeto que ambas habían construido desde hace años lejos de los titulares y que en pocos días podremos ver si se logró traducir en una anhelada colaboración que las una musicalmente.