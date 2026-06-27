Lleva Municipio jornada de salud y recuperación de espacios públicos a colonia Tierra y Libertad

Se fortalecen entornos más seguros para beneficio de las familias capitalinas

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), llevó una jornada integral de salud a la colonia Tierra y Libertad, acercando servicios preventivos a las familias y promoviendo la recuperación de espacios públicos como una estrategia para fortalecer entornos más seguros.

Como parte de la jornada, se realizaron labores de mantenimiento en el parque de la colonia, fomentando la participación comunitaria y la apropiación de espacios públicos para impulsar la convivencia familiar y la prevención de las adicciones.

Además, las y los vecinos tuvieron acceso a servicios como check up médico, entrega de lentes, ectodesparasitación para mascotas y aplicación de esquemas de vacunación, acercando atención preventiva directamente a la comunidad.

Estas jornadas buscan facilitar el acceso a servicios de salud y, al mismo tiempo, fortalecer la participación de las y los vecinos en el cuidado de los espacios que comparten.

El Gobierno Municipal continuará llevando este modelo de intervención a diferentes colonias de la ciudad, acercando servicios de salud y promoviendo espacios públicos que favorezcan la convivencia y la prevención de las adicciones.