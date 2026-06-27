El miedo que mata: el cáncer de próstata avanza entre el silencio de los hombres en Chihuahua

La historia de Ernesto Chacón es una lección de esperanza, lucha y transformación familiar. A sus 63 años, “Don Neto” es un sobreviviente del cáncer de próstata y un claro ejemplo de que la detección temprana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Todo comenzó con un examen de antígeno prostático específico (PSA), una prueba sencilla que permitió detectar el cáncer a tiempo. Gracias a ese diagnóstico precoz, pudo iniciar el tratamiento adecuado y superar la enfermedad. Durante todo el proceso, su familia fue un pilar fundamental, pues a pesar de que no son de posición económica alta, su compañía, aliento y constancia marcaron la diferencia en su recuperación.

En una breve charla para Entre Líneas, el hoy superviviente de cáncer, recordó que toda su vida prefirió la bicicleta que un vehículo. Desde joven se dedicó a su taller de reparación de “bicis”, hasta que un día supo que algo no estaba bien desde que sintió algo extraño al orinar. Su esposa Martha con quien lleva casado más de 40 años fue quien lo acompañó al Centro de Salud Javier Ramírez Topete. Se le hicieron estudios, hasta que llegó el diagnostico. el año pasado fue dado de alta gracias a la atención que recibió, pero, sobre todo, que nunca perdió la fe y el buen ánimo que lo mantuvo despierto gracias a su esposa e hijos.

¿Qué mensaje les da a quienes viven el proceso? —No pierdan la buena actitud, encomiéndense cada día a Dios y hay que mantenerse fuertes. A los que todavía no llegan a los cuarentas, hagan ejercicio, porque, aunque nadie esta exento de un cáncer, diabetes u otros males, el ejercicio no deja de ser una de las mejores armas para dar batallas en cierto momento de la vida.

Junio, mes de la prevención del cáncer de próstata

En México, el cáncer de próstata es la primera causa de muerte en hombres adultos porque siete de cada 10 pacientes solicitan atención médica en etapas avanzadas de la enfermedad ya cuando existen pocas posibilidades de curación, según el Instituto Nacional de Cancerología (InCan). En estado de Chihuahua, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, es la segunda causa de muerte, antes de enfermedades cardiacas y seguida por homicidios.

Luis Arrieta Trevizo, médico y titular del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informó que, aunque la fecha central es el 11 de junio, las actividades en Chihuahua capital se extienden durante todo el mes con el fin de informar a la población masculina todo lo relacionado a este padecimiento.

¿Qué es el cáncer de próstata y cómo se origina?

La próstata es una glándula masculina ubicada debajo de la vejiga encargada de producir el líquido seminal. El cáncer se origina cuando las células de este órgano sufren alteraciones genéticas que provocan su multiplicación descontrolada, formando tumores con capacidad de invadir tejidos cercanos o propagarse a otras partes del cuerpo.

¿Cuáles son los síntomas?

De acuerdo con Arrieta, el tumor más frecuente en varones suele desarrollarse sin señales en sus primeras etapas, un rasgo que empuja a muchos a postergar los chequeos de rutina. La mayoría de los tipos de cáncer de próstata se detectan en una etapa temprana. Esto significa que el cáncer se encuentra solamente en la próstata. En general, un cáncer de próstata en etapa temprana no causa síntomas.

Cuando aparecen signos y síntomas del cáncer de próstata en etapa temprana, estos incluyen lo siguiente: Levantarse con más frecuencia a orinar por la noche. Sangre en la orina, que puede hacer que la orina tenga un color rosa, rojo o similar al de una gaseosa cola. Sangre en el semen. Necesidad de orinar con mayor frecuencia y también, tener dificultad para iniciar la micción.

Llaman a hombres mayores de 40 años a realizarse pruebas para detectar cáncer de próstata

Gilberto Baeza, secretario de Salud del Estado de Chihuahua, hizo un llamado a los hombres, especialmente a partir de los 40 años de edad, para realizarse de manera periódica las pruebas de detección de cáncer de próstata, al destacar que un diagnóstico oportuno puede incrementar considerablemente las posibilidades de supervivencia.

El funcionario estatal recordó que estos estudios se realizan de forma gratuita en los centros de salud del estado, por lo que invitó a la población masculina a aprovechar este servicio y no esperar a presentar síntomas para acudir al médico.

Detección temprana salva vidas

El capitalino, señaló que Chihuahua mantiene una estrategia enfocada tanto en la atención médica como en la prevención de enfermedades, ya que detectar el cáncer de próstata en etapas iniciales permite ofrecer tratamientos más efectivos y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

“El principal llamado que yo haría es que no esperen a sentirse enfermos. Que vayamos y nos revisemos; la detección oportuna es la que va a hacer la diferencia”, expresó.

Machismo y miedo frenan los chequeos

Declaró en entrevista, que todavía existen barreras culturales que impiden que muchos hombres se practiquen los exámenes preventivos, entre ellas la pena, el miedo y el machismo.

Indicó que, al igual que ocurre con otros tipos de cáncer, muchas personas evitan realizarse las pruebas por temor a recibir un diagnóstico positivo, aunque insistió en que conocer la enfermedad a tiempo ofrece mayores oportunidades de tratamiento.

Cifras reflejan alta mortalidad

Datos proporcionados por la Secretaría de Salud, durante 2025 se registraron 395 casos de cáncer de próstata en Chihuahua, de los cuales 254 personas fallecieron, lo que representa una letalidad cercana al 60%.

En lo que va del presente año se han contabilizado 181 casos y alrededor de 100 defunciones. No obstante, destacó que la mortalidad ha disminuido aproximadamente un 12 por ciento respecto al año anterior.

Recomiendan revisiones periódicas y hábitos saludables

El secretario puntualizó que él mismo comenzó a realizarse revisiones periódicas desde los 40 años de edad y recomendó que quienes tengan antecedentes familiares sean aún más constantes en sus chequeos médicos.

Asimismo, exhortó a mantener una alimentación equilibrada, practicar actividad física, evitar el consumo de tabaco y alcohol, y acudir regularmente al médico para reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Finalmente, subrayó que el cáncer no solo afecta al paciente, sino también a su familia y entorno cercano, por lo que insistió en la importancia de fortalecer la cultura de la prevención y la detección oportuna.

Y como dijo el escritor alemán Johann W. Goethe:

La esperanza es la segunda alma del desdichado.