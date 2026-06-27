Futbolista iraní Ramin Rezaeian: ganamos, “¡nos la arrebataron entre bastidores!”; agradece a México la hospitalidad

El futbolista iraní Ramin Rezaeian expresó su agradecimiento al pueblo de México por la hospitalidad y el apoyo brindados a la selección de Irán durante su participación en el Mundial. A través de un mensaje, el defensa de la selección destacó el cálido recibimiento que él y sus compañeros encontraron en territorio mexicano.

“En nombre mío y de todos mis compañeros de la selección iraní, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento y profunda gratitud a México por su cálida hospitalidad. Nos han llenado de amor, calidez y una amabilidad inolvidable”, manifestó el futbolista.

Rezaeian también reconoció el cariño de la afición mexicana, al asegurar que el respaldo recibido hizo que el equipo se sintiera como en un segundo hogar. “Gracias al maravilloso pueblo mexicano por su cariño y apoyo. Todo nuestro respeto y aprecio para ustedes”, concluyó.

En otro mensaje en X, el jugador expresó lo siguiente tras el partido: “Pedimos disculpas sinceras a nuestros increíbles seguidores en Irán y en el extranjero. Nuestro único objetivo era la victoria, y la conseguimos; la ganamos con honor en el campo, ¡pero nos la arrebataron entre bastidores!”.