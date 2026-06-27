Anuncia Estado suspensión temporal de la Ruta UACH Campus 2 por periodo vacacional

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV) informa a las y los usuarios que la Ruta UACH Campus 2 suspenderá temporalmente su servicio a partir del 27 de junio, con motivo del inicio del periodo vacacional.

Esta ruta especial opera únicamente durante el ciclo escolar, con el objetivo de facilitar el traslado de la comunidad estudiantil al Campus 2 de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La suspensión forma parte de la programación habitual del servicio. Se reactivará al inicio del próximo semestre escolar.

Bowí invita a las y los usuarios a mantenerse atentos a sus redes sociales oficiales, donde se informará oportunamente la fecha de reanudación del servicio.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse a través de WhatsApp BowíChat, al número 614 512 9386.