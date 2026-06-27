‘El chavo Felix’, yerno de ‘El Mayo Zambada’ se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero en EU

Juan Carlos Félix Gastelum, yerno del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, se declaró culpable ante un tribunal federal de San Diego de cuatro cargos relacionados con conspiraciones para el narcotráfico y el lavado de dinero, reportó The San Diego Union Tribune.

También conocido como El Chavo Félix, este hombre de 43 años admitió en su acuerdo de culpabilidad que dirigía una organización de narcotráfico asociada con el cártel de Sinaloa y que era “uno de los principales operadores de los laboratorios clandestinos de fabricación de metanfetaminas del cártel de Sinaloa” en los estados montañosos mexicanos de Sinaloa y Durango.

También admitió que vendía la metanfetamina producida en sus laboratorios a otros líderes del cártel en cargamentos que oscilaban entre “varios cientos de libras y varios miles de libras”, y que trabajaba con cómplices para importar “miles de kilogramos de metanfetamina” y grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.

Los abogados que representan a Félix declinaron hacer comentarios sobre su declaración de culpabilidad, al igual que la fiscalía de los Estados Unidos en San Diego. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Félix está casado con una hija de Zambada, quien en su momento lideró el cártel de Sinaloa junto a Joaquín El Chapo Guzmán.

Las autoridades mexicanas arrestaron a Félix en enero de 2025 en Culiacán, Sinaloa, bastión del cártel. En agosto, las autoridades mexicanas lo expulsaron a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos altos cargos del cártel.

La jueza principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Cynthia Bashant, recibió la declaración de culpabilidad de Félix este viernes por la mañana en el tribunal federal del centro de la ciudad y programó la audiencia de sentencia para marzo del próximo año.

Según su acuerdo de culpabilidad, Félix se enfrenta a una pena mínima de 10 años y una pena máxima de cadena perpetua por cada uno de los tres cargos de conspiración para el tráfico de drogas. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años por el cargo de conspiración para el blanqueo de dinero.