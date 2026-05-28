Travis Kelce compra participación minoritaria de los Cleveland Guardians

Travis Kelce suma un nuevo título a su creciente cartera de negocios: propietario de un equipo de las Grandes Ligas.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs se une al grupo propietario de los Cleveland Guardians como inversor minoritario, adquiriendo una participación en el equipo que veía desde niño y reconectando con el deporte que alguna vez creyó que ofrecía el camino más claro hacia una carrera deportiva profesional.

“Siento un gran cariño por esta ciudad”, declaró Kelce a ESPN. “Siempre lo digo: soy sólo un chico de Cleveland Heights viviendo un sueño. Le debo todo lo bueno de mi vida a Cleveland, a haberme criado aquí con sus valores, su gente y su ética de trabajo. Cleveland Heights es un lugar diverso y dinámico. Cada amigo, vecino, maestro y compañero de equipo, todos me hicieron ser el hombre que soy hoy. Todo ello alimentó un profundo aprecio por la vida, la comunidad y el servicio. Esa mentalidad de Cleveland contra el mundo está muy arraigada.

“He tenido la suerte de presenciar de cerca el buen funcionamiento de los propietarios a lo largo de mi carrera, y sé que los mejores equipos priorizan la cultura. Todos están ahí para cumplir su función, y ahora mismo, estoy aquí para observar, aprender y, sobre todo, para apoyar al equipo y a la ciudad siempre que pueda”.

Kelce, de 36 años, es el último deportista profesional en activo en adquirir una participación accionaria en un equipo de la MLB. Otros atletas que se han convertido en inversores minoritarios en equipos de beisbol incluyen a LeBron James (Boston Red Sox), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Brewers), Cade Cunningham (Texas Rangers) y Patrick Mahomes, compañero de equipo de Kelce en los Chiefs, quien en julio de 2020 se convirtió en propietario minoritario de los Kansas City Royals.

Los Guardians están valorados en alrededor de 1,700 millones de dólares, un aumento considerable respecto a su valoración de 1,000 millones de dólares en 2022, cuando el principal propietario minoritario, David Blitzer, adquirió una participación en el equipo que incluía la posibilidad de convertirse en propietario mayoritario.