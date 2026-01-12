Tras polémico video, Hailey Bieber acaba con especulaciones sobre presunto maltrato de Justin

Tras una ola de especulaciones en TikTok, Hailey Bieber negó haber compartido un video que insinúa que tolera abuso en su relación con Justin Bieber.

Tras la viralización de un video en TikTok que sugería que Hailey Bieber tolera abuso en su matrimonio con Justin Bieber, la modelo desmintió categóricamente en sus redes sociales haberlo compartido o promovido, luego de que varios usuarios notaran que aparentemente había repostado el clip en su cuenta.

Hailey Bieber pone fin a los rumores de maltrato en su relación con Justin Bieber tras polémico video viral

La controversia comenzó cuando un video en TikTok generó especulaciones sobre la relación de Hailey y Justin Bieber. En el clip, una creadora de contenido analiza a varias parejas de famosos y afirma que algunas relaciones “solo funcionan porque la mujer tolera mediocridad y abuso”. En su lista, menciona a Hailey y Justin como un supuesto ejemplo de este patrón, lo que desató un amplio debate en redes sociales.

Sin embargo, la situación se intensificó cuando varios usuarios aseguraron haberse percatado de que la dueña de Rhode había repostado el video en su cuenta, lo que desató aún más especulaciones sobre su postura respecto a su matrimonio.

Hailey Bieber aclara polémica en redes y rechaza insinuaciones sobre maltrato con Justin Bieber. (TikTok)

En este contexto, Hailey se dirigió a sus más de 55 millones de seguidores de Instagram para aclarar la situación. La modelo negó categóricamente haber compartido o promovido el video y cualquier referencia negativa sobre su relación:

“¡Hola! Sé que ustedes, quienes viven en internet, están muy aburridos, pero no he vuelto a publicar ningún video hablando de mi relación”, escribió. “¡Que tengan un lindo sábado!”.

Hailey Bieber rompe el silencio y desmiente rumores de abuso en su matrimonio con Justin Bieber (Instagram)

La presunta crisis matrimonial de Justin y Hailey Bieber

Los últimos meses, la relación entre Justin Bieber y Hailey Bieber ha sido objeto de constantes rumores y especulaciones sobre posibles problemas o tensiones, alimentados tanto por sus publicaciones en redes sociales como por interpretaciones de sus seguidores.

Gran parte de esta conversación comenzó cuando Justin y Hailey enfrentaron comentarios de fans después de que él aparentemente dejó de seguirla en Instagram, lo que desató especulaciones de una posible separación hasta que el cantante aclaró que se trató de un error técnico.

Justin Bieber y Hailey Bieber (Shutterstock)

Además, publicaciones con mensajes ocultos de Justin en redes sociales, incluyendo frases sobre “relaciones transaccionales” y reflexiones sobre el amor, han sido interpretadas por algunos como señales de tensiones internas, aunque él nunca ha mencionado directamente a Hailey en esos mensajes.

Fuentes cercanas a la pareja también han sugerido estrés emocional y comportamientos agresivos de Justin en ciertos momentos, lo que alimentó más rumores de dificultades entre la pareja. No obstante, también han compartido momentos románticos juntos, como las vacaciones en Mallorca con su hijo en julio del año pasado.

Justin y Hailey Bieber (Frazer Harrison/Getty Images for The Recording A)

Paralelamente, Hailey ha expresado en entrevistas que lidiar con la exposición pública constante, especialmente tras convertirse en madre, ha sido difícil, pese a ello ha negado que su relación esté en crisis.