Michelle Salas compartió una fotografía de las dos mujeres juntas y expresó cuánto las extraña en vísperas del Día de Muertos.

En vísperas del Día de Muertos, Michelle Salas dedicó un mensaje a dos mujeres que forman parte de la historia de su familia: su bisabuela, Silvia Pinal , y su tatarabuela, María Luisa Hidalgo, a quien llama cariñosamente Malú. La modelo compartió una fotografía en la que ambas aparecen juntas y recordó el cariño que les tiene, pese al tiempo que ha pasado desde sus respectivas muertes.

Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal y a su tatarabuela Malú con un emotivo homenaje por el Día de Muertos

El homenaje llega a unas semanas de que se cumpla el segundo aniversario luctuoso de Silvia Pinal , quien falleció el 28 de noviembre de 2024. A través de sus historias de Instagram, Michelle Salas publicó una imagen de la primera actriz junto a su madre, María Luisa, quien murió en 1999.

La publicación estuvo acompañada por la canción Cien años, de Pedro Infante, tema que Silvia Pinal interpretó en distintas ocasiones en el cine. Uno de los ejemplos más recordados es El inocente, película en la que compartió créditos con el cantante.

Silvia Pinal y María Luisa Hidalgo (Instagram)

Junto a la fotografía, Michelle escribió un mensaje en el que expresó cuánto extraña a las dos mujeres y el consuelo que encuentra al pensar que permanecen juntas: “Bisa Silvia y tatarabuela Malú. Hay ausencias que no dejan de sentirse y amores que ni el tiempo ni la distancia entre dos mundos pueden borrar. Pensando tanto en ustedes estos días, extrañándolas siempre y encontrándolas en tantos pequeños rincones de mi vida. El único consuelo que tengo es que están juntas”, escribió.

En una segunda historia, la también empresaria compartió una fotografía de su abuela, nuevamente con la misma canción de fondo, como parte de este recuerdo familiar.

María Luisa Hidalgo, la mujer con la que comenzó la historia de la dinastía Pinal

La historia de la familia Pinal también está marcada por la vida de María Luisa Hidalgo, quien tuvo que enfrentar circunstancias difíciles desde muy joven. Conoció a Moisés Pasquel, padre de Silvia, cuando era adolescente. A los 15 años quedó embarazada y dejó la escuela para trabajar y hacerse cargo de su hija, quien nació el 12 de septiembre de 1931.

María Luisa se convirtió en madre soltera y trabajó en una marisquería para mantener a Silvia. Tiempo después consiguió empleo con Eva Pérez Cano, directora de una compañía de danza. Cuando su hija tenía cinco años, conoció a Luis G. Pinal, con quien se casó. Él le dio su apellido a la niña, que desde entonces fue conocida como Silvia Pinal.

Así está conformada la familia de Silvia Pinal

La primera actriz tuvo cuatro hijos. Sylvia Pasquel nació de su relación con Rafael Banquells; Viridiana, de su matrimonio con el cineasta Gustavo Alatriste; y Alejandra y Luis Enrique Guzmán, de su relación con el cantante Enrique Guzmán. Con su cuarto y último esposo, el político Tulio Hernández, no tuvo hijos.

Viridiana Alatriste murió a los 19 años en un accidente automovilístico ocurrido en octubre de 1987.

Por su parte, Sylvia Pasquel tuvo dos hijas: Stephanie Salas y Viridiana Margarita, quien falleció cuando tenía dos años. Stephanie es madre de Michelle Salas, fruto de su relación con Luis Miguel, y de Camila Valero, a quien tuvo con el músico Pablo Valero.

Alejandra Guzmán tuvo a Frida Sofía con Pablo Moctezuma, mientras que Luis Enrique Guzmán es padre de Schersa y Giordana Guzmán, hijas de su relación con Viridiana Din.