Jesús de Miguel, del Tenerife, grave pero estable tras choque en partido; prensa reporta paro cardiorrespiratorio

El portero del Andorra, Jesús Owono, salió a tratar de despejar la pelota chocando con De Miguel, quien quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por las asistencias. Foto @CDTOficial / Archivo

Madrid. El atacante del Tenerife, Jesús de Miguel, se encuentra “estable dentro de la gravedad” tras ser ingresado de urgencia en un hospital después de sufrir este lunes un choque con un rival en el partido de la Segunda División española contra el Andorra.

De Miguel “está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad”, informó el Tenerife en un breve comunicado.

El golpe se produjo en los últimos minutos del partido correspondiente a la jornada 12 del circuito de plata español, cuando el futbolista del Tenerife se disponía a controlar un balón en el centro del campo.

El portero del Andorra, Jesús Owono, salió a tratar de despejar la pelota chocando con De Miguel, quien quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por las asistencias.

Según la prensa española, el atacante sufrió un paro cardiorrespiratario tras el golpe, del cual pudo ser reanimado.

El árbitro suspendió el encuentro y De Miguel fue evacuado en ambulancia al hospital.

Los servicios médicos del club tinerfeño están también en el centro médico e “informarán cuando tengan novedades”, concluyó el comunicado del club.