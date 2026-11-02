Alertan por dulces con alfileres en la Equus

Una denuncia a este medio de comunicación advierte sobre el hallazgo de un dulce con un alfiler en su interior, presuntamente entregado a un menor de edad el sábado pasado.

Los hechos habrían ocurrido sobre la avenida Equus, luego de que niñas y niños recorrieron diversos locales y viviendas para pedir dulces en la noche de Halloween.

La imagen compartida muestra un dulce modificado para esconder en su interior el alfiler por lo que se busca alertar a las familias de cuyos hijos recorrieron esa zona, para que revisen los dulces que recibieron ese día.