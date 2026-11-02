Todo mi cariño y amor a Bonilla, en mis oraciones para pronta recuperación: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que ha estado en comunicación constante con el alcalde con licencia, Marco Antonio Bonilla Mendoza, luego de la parálisis facial que sufrió el hoy coordinador estatal para la Defensa de la Patria, Familia y Libertad en el PAN.

Maru Campos dijo que Bonilla tiene todo su cariño y amor para su pronta recuperación, señalando además que está en sus oraciones ante quienes hacen el mal en su contra porque saben que les puede arrebatar el poder.

“Estoy en contacto directo, hoy en la mañana hablé con él. Tiene todo mi apoyo, tiene todo mi amor, tiene todo mi cariño, tiene todas mis oraciones para que pronto se recupere pues hay brujas por ahí que andan haciendo mal contra Marco Bonilla y contra los que saben que les pueden arrebatar sus foros de poder”.

Fue el fin de semana cuando Marco Bonilla señaló en sus redes sociales que sufrió una parálisis facial debido a un resfrío mal atendido y a una infección de oído por lo que se encuentra en tratamiento médico para retomar a la brevedad sus actividades.