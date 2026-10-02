Tras afectaciones por fuertes lluvias y vientos, CFE restablece seis circuitos en Chihuahua

Sobre la nota “Fallas de CFE dejaron sin energía a sectores de Chihuahua”, publicada por el medio Entrelíneas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, tras las fuertes lluvias y vientos que se presentaron el 28 de septiembre de 2026, se registraron interrupciones temporales en seis circuitos, los cuales fueron atendidos en su totalidad en menos de cuatro horas.

Las afectaciones fueron provocadas por la caída de objetos ajenos —dos lonas, una palmera, un arbotante y un árbol— sobre las líneas eléctricas. Tras recibir los reportes, personal de la CFE acudió de inmediato y realizó las maniobras necesarias para recuperar el suministro.

La CFE mantiene un seguimiento permanente a los reportes y refuerza las acciones operativas y de mantenimiento para preservar la continuidad, confiabilidad y seguridad de la Red General de Distribución, una prioridad para la Dirección General de la CFE.